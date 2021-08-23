Группу туристов заблокировало в Карадахской теснине в Дагестане

Около 15 туристов оказались отрезаны от цивилизации в Карадахской теснине в Дагестане, еще один пропал. Они оказались заблокированы из-за подъема воды в реке после ливня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«По системе 112 поступили сообщения о том, что в Гунибском районе в результате выпадения кратковременного ливневого дождя с градом поднялся уровень воды на речке Квартал, и на Карадахской теснине оказались заблокированными около 15 туристов (не зарегистрированных)», — уточнили в ведомстве. Сообщение процитировало РИА «Новости».

Там также уточнили, что одного туриста, по предварительной информации, унесло потоком воды. В ведомстве добавили, что люди не остались без связи. При этом один из них сообщил, что уровень воды постепенно спадает.

На место выехали спасатели Унцукульской и Шамильской поисково-спасательной службы. В МЧС таке подчеркнули, что донесли информацию до руководителей региона.

Ранее стало известно, что на Дагестан обрушились сильные ливни, которые сформировали селевой поток. Он сильно повредил дороги, разрушил мосты, жилые дома и приусадебные участки. Кроме того, пострадали пять машин.