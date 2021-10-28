Tesla протаранила фонарь и загорелась в Новой Москве

Водитель Tesla влетел в мачту городского освещения в Проектируемом проезде, возле метро «Прокшино», в Москве. После этого машина загорелась.

По данным ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал. Огонь потушили прибывшие на место пожарные. Пока движение на этом участке дороги затруднено.

По информации столичного департамента транспорта, ДТП могло произойти из-за того, что водитель не справился с управлением. Обстоятельства случившегося устанавливает полиция.