В дом тещи рэпера Энди Картрайта пришли с обысками, после которых ее задержали. До этого следователи пришли к адвокату. Он считает, что так они провели отвлекающий маневр, чтобы он не успел организовать защиту.

Тещу рэпера Картрайта Елену Кохал задержали во время прошедшего у нее обыска, сообщил «360» адвокат женщины Юрий Авдеев. Ее ребенка отправили в детское медучреждение. При этом сначала следователи пришли к самому защитнику под предлогом, что в его квартире живет мать обвиняемой в убийстве Марины Кохал. Но у адвоката ничего не изъяли.

Закончилось тем, что у меня ничего не изъяли. Это был отвлекающий маневр, чтобы провести задержание и обыск у нее же по другому адресу, чтобы я не успел защиту организовать. Фактически ее задержали, ребенка отправили в детское медучреждение Юрий Авдеев.

Расчлененное тело Энди Картрайта обнаружили 29 июля в квартире по Невскому проспекту. Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве. В ходе расследования нашли подозреваемую — ею оказалась его жена Марина Кохал. Ей предъявили обвинение и заключили под стражу. По словам специалистов, уже собрано много доказательств ее причастности к преступлению. Следователи установили, что незадолго до смерти мужа Кохал купила некий препарат, который использовала при совершении преступления. Также Следственный комитет установил, что в момент расчленения Картрайта мать Кохал находилась в квартире.

СК подтвердил, что у тещи убитого репера провели обыск.

Ранее суд продлил арест жене Картрайта до 30 октября.