Тещу расчлененного рэпера Картрайта освободили из-под стражи из-за болезни

Сегодня суд не стал избирать меру пресечения для тещи рэпера Картрайта, которую подозревают в причастности к его убийству. Ходатайство отозвали из-за резкого ухудшения ее здоровья.

«В связи с резким ухудшением состояния здоровья Елены Кохал следственные органы отозвали данное ходатайство. <…> Это позволило в данный момент до ее выздоровления воздержаться от лишения свободы», — сообщил источник «360».

Тем не менее вопрос о заключении под стражу может быть поставлен снова. Чем конкретно она заболела — неизвестно. Но уже сегодня женщину должны выпустить из изолятора временного содержания.

Ранее стало известно, что у Елены Кохал были проведены обыски, после которых ее и задержали. Однако до этого следователи пришли к ее адвокату. Юрист считает, что это было специально спланировано, чтобы он не смог вовремя оказать женщине юридическую защиту.

Расчлененное тело музыканта было найдено в июле 2020 года в квартире по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге. Следствие подозревает в убийстве жену рэпера — Марину Кохал, она будет находиться под стражей до 30 октября. Также по данным СК, мать девушки присутствовала в квартире в момент преступления.