09 марта 2024, 12:25
Теща в депрессии пырнула ножом зятя в Петербурге
«Фонтанка»: петербурженка ранила ножом зятя в ночь на 9 марта
В Санкт-Петербурге местная жительница устроила поножовщину после празднования 8 Марта. Женщина ранила собственного зятя, сообщила «Фонтанка».
По данным издания, ночью 9 марта в квартире жилого дома на Заповедной улице пенсионерка, страдающая тяжелой формой депрессии, из-за личной неприязни ударила ножом в спину 52-летнего мужчину.
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Прибывшие на вызов врачи увезли пострадавшего в Елизаветинскую больницу. Там ему оказали всю необходимую помощь и отпустили выздоравливать домой.
Тем временем пожилую женщину, напавшую с ножом на зятя, забрали в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.
Ранее в Санкт-Петербурге местный житель отрезал ухо приятелю. Причиной поножовщины стала ссора.
Санкт-Петербург
Поножовщины
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