Теща фотографа Лошагина выступила против его освобождения по УДО

Мать убитой в Екатеринбурге фотомодели Юлии Прокопьевой Светлана Рябова напугана тем, что по УДО собираются выпустить ее зятя, фотографа Дмитрия Лошагина, который убил ее дочь. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Она уверена, что Лошагин не исправился и не верит в его раскаяния. Женщина не сомневается, что он может убить кого-нибудь еще.

«Он не исправился, он может выйти на свободу и отобрать еще не одну жизнь, убить еще не одну девушку, я в этом не сомневаюсь», — считает женщина.