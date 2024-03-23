Происшествия 23 марта 2024, 17:11 Террористы выбросили оружие из машины до задержания силовиками Подозреваемый заявил, что его сообщники выбросили оружие из машины до задержания Пресс-служба Следственного комитета

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Террористы, устроившие стрельбу в Crocus City Hall, выкинули оружие из машины до задержания силовиками. Об этом сообщил один из боевиков, видео с которым опубликовал RT.

Предполагаемому преступнику задали вопрос о том, где он и его сообщники сбросили оружие.

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«Я по-русски не знаю. <…> Мои друзья [оружие] выкинули, их и спроси», — заявил задержанный.

Несколько вооруженных людей вечером 22 марта открыли огонь по зрителям, которые пришли на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall. После этого в здании начался пожар. По последним данным, в результате трагедии погибли 133 человека.

К россиянам обратился президент Владимир Путин. Он пообещал, что причастных к массовому убийству обязательно накажут за содеянное.