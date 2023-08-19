Происшествия 19 августа 2023, 14:55 Террористическую атаку беспилотника пресекли над Белгородской областью Минобороны: беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью РИА «Новости»

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Попытку террористической атаки со стороны киевского режима пресекли днем 19 августа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, для атаки по объектам на российской территории противник задействовал беспилотник самолетного типа.

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Попытку нападения пресекли около 14:00. БПЛА обнаружили и уничтожили средства ПВО России.

«Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнули в министерстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в небе над регионом сбили воздушную цель. Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Он тоже указывал на отсутствие пострадавших и разрушений.

За минувшие сутки, отмечал глава региона в своем Telegram-канале, ВСУ выпустили по населенным пунктам области порядка 140 боеприпасов и сбросили несколько взрывных устройств. При обстрелах повреждения получили ЛЭП, а в селе Новопетровка загорелось поле с пшеницей.