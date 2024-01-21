Происшествия 21 января 2024, 19:23 Террористические атаки показали, что у властей Украины нет воли к миру МИД: террористические атаки ВСУ говорят об отсутствии у Киева воли к миру РИА «Новости»

Читать 360tv в

У киевских властей нет политической воли к миру и разрешению конфликта дипломатическим путем, заявили в МИД России. Об этом, как подчеркнули в ведомстве, говорят террористические атаки ВСУ.

Также в министерстве указали на очевидную необходимость достижения всех целей и задач специальной военной операции.

Реклама

«С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма», — заметили в МИД.

Днем 21 января ВСУ ударили по микрорайону Текстильщик в Донецке. Под огнем оказался рынок, где было особенно многолюдно в эти часы. Жертвами обстрела стали 25 человек, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Еще как минимум 20 жителей пострадали, в том числе двое детей.

Он подчеркнул, что среди пострадавших есть тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей.