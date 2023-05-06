Происшествия 06 мая 2023, 19:05 «Террористическая сущность». Киевский режим подло выбрал целью защитника русского мира Прилепина — Пушилин Пушилин: киевский режим снова продемонстрировал террористическую сущность РИА «Новости»

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Врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с подрывом машины писателя Захара Прилепина в поселке Пионерский под Нижним Новгородом.

«У меня лично нет никаких сомнений, что это украинский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность», — написал он.

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Пушилин подчеркнул, что киевский режим «подло выбирает целью защитников Русского мира» и лидеров общественного мнения, потому что на поле боя не способен победить.

Машину Захара Прилепина подорвали 6 мая около 11:00. Писатель пострадал, его отправили в больницу. По некоторым данным, у публициста минно-взрывное ранение, много переломов и ушибов, в том числе тяжелая сочетанная травма и контузия обоих легких. Мужчину оперируют.

Во время покушения на Прилепина погиб 27-летний уроженец Луганска, который был за рулем авто. По предварительным данным, авто подорвали в момент разгрузки, взрывчатку активировали дистанционно.

Подозреваемого в причастности к покушению на публициста задержали, им оказался 30-летний уроженец Украины. Ранее мужчину судили за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что совершившие преступление не окажутся безнаказанными. Политик также выразил слова соболезнования семье погибшего водителя.