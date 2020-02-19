19 февраля 2020, 13:57
Террористическая группа задержана в Ташкенте
Правоохранители задержали в Ташкенте 21 человека по подозрению в участии в террористической группировке «Катиба Таухид валь Джихад»*. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ГУВД Ташкента.
По предварительным данным, задержанные оказывали финансовую помощь члену террористической организации в Сирии, а также планировали сами отправиться туда и вступить в ряды группировки.
* «Катиба Таухид валь Джихад» — организация признана террористической на территории России.