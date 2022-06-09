Территорию у станции метро «Парк Победы» в Москве оцепили из-за найденного взрывного устройства

Пассажиров станции метро «Парк Победы» в Москве при выходе направляют в обход из-за проверочных работ. В 100 метрах от станции, возле клумб, нашли подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, сообщил источник «360».

По его данным, из-за этого движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра временно приостанавливали. В настоящее время потоки машин движутся в обычном режиме, никаких ограничений нет, добавил собеседник.

На месте работают сотрудники полиции, ФСБ, применяется роботехника. Территория оцеплена.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что станция «Парк Победы» Арбатско-Покровской и Солнцевской линий работают в штатном режиме. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает.