Происшествия 29 апреля 2023, 08:58 Территорию горящего резервуара с топливом в Севастополе проверят на наличие взрывчатки Кинологи проверят территорию горящего резервуара в Севастополе на наличие взрывчатки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники кинологической службы проверят территорию горящего резервуара с топливом в Севастополе на наличие взрывчатки. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Он уточнил, что кинологическую службу специально вызвали для проверки на объект.

Реклама

По предварительным данным, резервуар с топливом загорелся в бухте Севастополя из-за попадания БПЛА. Объект находится на улице братьев Манганари в микрорайоне Казачья Бухта.

Пожару присвоили четвертый класс опасности — один из самых высоких, к месту происшествия направили пожарный поезд. Огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров. Возгорание ликвидируют 18 пожарных расчетов.

Ранее власти Севастополя заявили, что не планируют эвакуировать жителей из района, где произошло ЧП. Угрозы гражданским объектам нет. В результате происшествия никто не пострадал.