«Терпят и работают». Люди отказались от помощи врачей, чтобы тушить пожары в Якутии

Люди активно борются с пожарами, но ситуация не улучшается. Источников огня становится меньше, потому что пожары тушат. Однако из-за ветра и жаркой погоды они быстро разрастаются и подходят к населенным пунктам. Добровольцы страдают от головных болей из-за сильного дыма, но не обращаются к врачам, а продолжают бороться с огнем.

Об этом рассказал «360» председатель общественной организации «СахаЭко» Иван Степанов.

Он подчеркнул, что количество пожаров уменьшается, ведь их тушат. Но из-за того, что давно не было дождя, а среднемесячная температура воздуха высокая, бороться с огнем очень сложно. Они быстро растут, а техники не хватает. Сейчас обещали привезти дополнительную технику и мобилизовали еще людей.

Степанов рассказал, что тоже принимает участие в борьбе с огнем. Когда пожары только начались, он призвал людей помочь их тушить — неравнодушные отозвались.

«Ко многим населенным пунктам огонь подошел на расстояние менее пяти километров. Дым страшный. Ситуацию усложняет еще и ветер, дождя нет, обстановка очень сложная на самом деле», — отметил Степанов.

Он уточнил, что даже в Якутске очень много дыма. Многим людям тяжело дышать — особенно астматикам, пожилым и детям.

«Задымленность очень сильная, видимость нулевая. У меня нет официальной информации из медучреждений, но я думаю, эта огромная проблема существует. У нас в отряде, например, у многих голова болит. Но они не обращаются за помощью, терпят и работают», — подчеркнул Степанов.

Ранее сообщили, что из-за дыма от пожаров пришлось прекратить работу аэропорта в Якутске. Из-за нулевой видимости самолеты не могут ни сесть, ни взлететь. По этой же причине остановилось движение паромов на реке Лене.