Электробус и КамАЗ с песком столкнулись у метро «Терехово» в Москве. Видео

Рейсовый электробус и КамАЗ с песком столкнулись в Проектируемом проезде возле станции метро «Терехово» в Москве. В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия.

На кадрах можно видеть, что от удара КамАЗ перевернулся на бок, рассыпав содержимое кузова. Электробус зацепил ограждения на улице и получил серьезные повреждения — у него сильно разбита левая боковая часть, разбиты окна.

Источник «360» в экстренных службах города уточнил, что в результате аварии никто не пострадал. В электробусе, который следовал по маршруту № 271, в момент столкновения не было людей. По словам собеседника, виновником ДТП, по предварительной информации, стал водитель большегруза.

В районе ДТП перекрыто движение по четырем попутным полосам. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, прибыла скорая помощь.