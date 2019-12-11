Теракт сторонника «Правого сектора» предотвратили в Мурманске
ФСБ: около 80 террористических ячеек ликвидировали по всей РоссииПодробнее
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность сторонника экстремистской организации „Правый сектор“*», — сказано в сообщении ФСБ.
Уточняется, что мужчина собирался совершить террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием взрывчатки.
Спецслужба задержала 36-летнего россиянина 10 декабря, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.
Ранее силовики накрыли 78 преступных ячеек террористов-подпольщиков, которые действовали на территории всей страны. Как уточнил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, бандиты планировали совершить теракты и нападения на сотрудников правоохранительных органов.
В ходе спецопераций уничтожены 32 террориста, девять главарей формирований. Кроме того, задержаны 241 боевик и 606 пособников.
*Запрещенная в России экстремистская организация.