Теракт сторонника «Правого сектора» предотвратили в Мурманске

Сторонника украинской экстремистской организации «Правый сектор»* задержали в Мурманске. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, сообщили в ЦОС ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность сторонника экстремистской организации „Правый сектор“*», — сказано в сообщении ФСБ.

Уточняется, что мужчина собирался совершить террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием взрывчатки.

Спецслужба задержала 36-летнего россиянина 10 декабря, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

Ранее силовики накрыли 78 преступных ячеек террористов-подпольщиков, которые действовали на территории всей страны. Как уточнил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, бандиты планировали совершить теракты и нападения на сотрудников правоохранительных органов.

В ходе спецопераций уничтожены 32 террориста, девять главарей формирований. Кроме того, задержаны 241 боевик и 606 пособников.

*Запрещенная в России экстремистская организация.