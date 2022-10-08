Взрыв предотвратили в Херсонской области | 360°

Происшествия 08 октября 2022, 19:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Взрыв предотвратили в Херсонской области Экстренные службы Херсонской области сообщили о предотвращении взрыва в Скадовске РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Скадовске Херсонской области предотвращен взрыв около административного здания. Об этом сообщили представители экстренных служб. Их слова процитировало РИА «Новости».

По данным сотрудников экстренных служб, экстренных служб, около административного здания было обнаружено самодельное взрывное устройство. Внутри находились различные поражающие элементы.

Реклама

«Возле административного здания по улице Александровская обнаружено и обезврежено начиненное поражающими элементами СВУ мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте», — рассказали они.

Реклама

По их данным, по предотвращенному срабатыванию устройства ведутся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Пока не установлены причастные к созданию устройства и его размещению около административного здания в Скадовске.

0 0 0 0 0 0