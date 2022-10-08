Взрыв предотвратили в Херсонской области | 360°

Все новости

Происшествия

08 октября 2022, 19:23

Пробка из кораблей образовалась в Керченском проливе

Путешествия

08 октября 2022, 19:23

Ростуризм обещал перенести сроки или направление туристам, которые еще не уехали в Крым

Реклама

Происшествия

08 октября 2022, 19:09

Назван предполагаемый водитель загоревшейся машины на Крымском мосту

Транспорт

08 октября 2022, 18:49

Отправление первого парома с большегрузами из Керчи запланировано на вечер 8 октября

Эксклюзив

08 октября 2022, 18:46

Тысячи туристов облюбовали Солнечногорск благодаря проекту «Государева дорога»

Происшествия

08 октября 2022, 18:41

Страховщики оценили ущерб от взрыва на Крымском мосту

Мир

08 октября 2022, 18:40

«Убийства, диверсии, разрушения». Захарова указала на «преступную логику» режимов НАТО

Власть

08 октября 2022, 18:39

Власти Крыма сообщили о подготовке паромной переправы

Спецоперация

08 октября 2022, 18:34

Запорожская АЭС отключилась от энергосистемы Украины

Происшествия

08 октября 2022, 19:21

Взрыв предотвратили в Херсонской области

Экстренные службы Херсонской области сообщили о предотвращении взрыва в Скадовске

Читать 360tv в

В Скадовске Херсонской области предотвращен взрыв около административного здания. Об этом сообщили представители экстренных служб. Их слова процитировало РИА «Новости».

По данным сотрудников экстренных служб, экстренных служб, около административного здания было обнаружено самодельное взрывное устройство. Внутри находились различные поражающие элементы.

Реклама

«Возле административного здания по улице Александровская обнаружено и обезврежено начиненное поражающими элементами СВУ мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте», — рассказали они.

Реклама

По их данным, по предотвращенному срабатыванию устройства ведутся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Пока не установлены причастные к созданию устройства и его размещению около административного здания в Скадовске.

Специальная военная операция РФ на Украине

Ситуация в Херсоне

Херсон

Херсонская область

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама