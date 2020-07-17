Теракт с применением зажигательных устройств должен был произойти в местах массового скопления людей в Хабаровске. Его планировал 32-летний гражданин одной из республик в Центральной Азии, который действовал по указанию международных террористов.

В дальнейшем злоумышленник планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, чтобы присоединиться к деятельности террористических группировок.

Силовики изъяли бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие и флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного они увидели видеозапись с присягой главарям террористов, а также переписку с обсуждением планируемого теракта.

Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Ранее в Ростове-на-Дону задержали уроженца Таджикистана. Его подозревают в хранении оружия. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 августа.

А в Ростовской области ФСБ провела спецоперацию по задержанию сторонников «Исламского государства»*. Один человек погиб, пятеро задержаны. Они готовили нападения на полицейских и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях.

* «Исламское государство» (ИГ) — Террористическое сообщество, запрещенное на территории РФ.