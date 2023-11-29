Происшествия 29 ноября 2023, 12:27 Теракт предотвратили на железнодорожной станции в Москве Планировавшего взорвать железнодорожную цистерну в Москве мужчину арестовали

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В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции. Правоохранители задержали мужчину, который планировал подорвать цистерну. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ноябре этого года 40-летнему мужчине неустановленный заказчик пообещал заплатить деньги за теракт. В частности, от подозреваемого требовалось подорвать цистерну на железнодорожной станции в Москве.

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Злоумышленнику назвали место в московском лесопарке, откуда он забрал взрывное вещество, чтобы изготовить самодельную бомбу. Затем исполнитель на одной из улиц на юго-западе столицы забрал из тайника детонатор. После этого его сразу же задержали оперативники.

Против мужчины возбудили уголовное дело о попытке совершить теракт и покушении на незаконное изготовление взрывного устройства. Подозреваемому предъявили обвинение и отправили его в изолятор. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также начали поиск соучастников преступления.

Ранее силовики задержали подозреваемых в совершении диверсии на Московской железной дороге (МЖД). Предположительно, они подожгли релейный шкаф и вагон поезда.