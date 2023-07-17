Происшествия 17 июля 2023, 15:33 Теракт на Крымском мосту не отразился на поставках продуктов и топлива в Севастополь Губернатор Развожаев: срывов в поставках топлива и продуктов в Севастополь не произошло РИА «Новости»

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Топливо и продукты продолжают поставлять в Севастополь в штатном режиме после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Глава Севастополя обсудил ситуацию с поставками на аппаратном совещании. Губернатору доложили, что город обеспечен всеми видами топлива в полном объеме, есть запас на месяц. Дефицита продуктов тоже не предвидится.

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«Основной способ доставки товаров идет сухопутным путем, поэтому никаких срывов не произошло», — пояснил Развожаев.

Он добавил, что поставщики отработали логистику через новые российские территории еще после теракта на Крымском мосту, случившегося осенью 2022 года.

Объект атаковали в ночь на 17 июля, используя два надводных беспилотника. Жертвами теракта стали мужчина и женщина, ехавшие по мосту на автомобиле в момент удара. Пострадала несовершеннолетняя дочь погибших, к девочке-подростку уже прибыли родственники.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что за организацией теракта стоит лично президент Украины Владимир Зеленский, сообщил RT. Он призвал возбудить уголовное дело в отношении главы киевского режима.