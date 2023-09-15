Происшествия 15 сентября 2023, 00:06 Тепловоз на полном ходу снес грузовик на Урале ГИБДД: тепловоз протаранил грузовик на переезде в Свердловской области ГИБДД Свердловской области/ Telegram

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Тепловоз снес грузовик на железнодорожном переезде в Нижнетуринском районе. Пострадал один человек, сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«Дорожная авария произошла сегодня около 15:00 на восьмом километре автодороги „Нижняя Тура — Качканар“», — уточнили в сообщении.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд на красный сигнал светофора при закрытом шлагбауме. После этого его снес тепловоз «ТЭМ».

ГИБДД Свердловской области/ Telegram

Поезд протащил фуру несколько десятков метров. Водителя грузовика госпитализировали с травмами. Машинист тепловоза в аварии не пострадал. По факту ДТП правоохранители назначили проверку.

Многотонная фура вылетела с дороги в кювет в Красноярском крае. В этот момент по обочине шел мужчина, который чудом увернулся от летевшего на него грузовика.