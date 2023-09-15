15 сентября 2023, 00:06
Тепловоз на полном ходу снес грузовик на Урале
ГИБДД: тепловоз протаранил грузовик на переезде в Свердловской области
Тепловоз снес грузовик на железнодорожном переезде в Нижнетуринском районе. Пострадал один человек, сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.
«Дорожная авария произошла сегодня около 15:00 на восьмом километре автодороги „Нижняя Тура — Качканар“», — уточнили в сообщении.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд на красный сигнал светофора при закрытом шлагбауме. После этого его снес тепловоз «ТЭМ».
Поезд протащил фуру несколько десятков метров. Водителя грузовика госпитализировали с травмами. Машинист тепловоза в аварии не пострадал. По факту ДТП правоохранители назначили проверку.
Многотонная фура вылетела с дороги в кювет в Красноярском крае. В этот момент по обочине шел мужчина, который чудом увернулся от летевшего на него грузовика.
ДТП
ГИБДД
Свердловская область
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