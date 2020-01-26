Теплотрассу прорвало в Кирове, и на улицу повалил густой пар. Несколько девушек обварили ноги

Несколько девушек приехали ночью в один из клубов в Кирове. Когда они вышли из такси, оказалось, что улицу залило кипятком из-за прорыва теплотрассы. В итоге девушки обожгли ноги и попали в больницу.

«В результате происшествия один пострадавший был госпитализирован в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, состояние удовлетворительное, стабильное. Три человека получили амбулаторную помощь. У всех — ожоги кипятком нижних конечностей», — сообщили РИА «Новости» в минздраве региона.

О случившемся стало известно после публикации видео в Instagram. Из-за густого пара на улице практически ничего не видно. Едва можно различить машины и воду, которая льется среди сугробов.

В комментариях одна из пользовательниц рассказала, что ее подруга обварили ноги, когда приехали на такси к клубу.

«Когда они вышли из такси, сразу попали в кипяток, начали стучать в стекла рядом стоящих машины, никто им не открыл двери машин. Девчонки побежали и обожгли ноги до колен», — написала она.

В пресс-службе администрации Кирова сообщили, что авария на теплотрассе произошла ночью 25 января. Прорыв был рядом с домом № 50 на Казанской улице. Подачу воды на этом участке отключили и начали ремонтные работы и пообещали завершить в тот же день.