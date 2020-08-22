facebook_pixel
    22 августа 2020, 03:29

    Теплоход затонул в Вологде

    Валерия Шафирко

    Накануне вечером в Вологде затонуло судно «Капитан Артюшин». Инцидент произошел у Кремлевской площади. На борту судна, по предварительной информации, находилось 25 человек, включая одного ребенка.
    Теплоход затонул в Вологде

    Сообщение о происшествии поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области в пятницу в 22:00.

    «Все люди перевезены на берег. Погибших, пострадавших нет», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Вологодской области.

    На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС России, аварийно-спасательной службы и полиции. Сейчас затонувшее судно находится под водой, расстояние до берега составляет порядка 20 метров, глубина около двух метров, уточнили в ведомстве.

    Судно «Капитан Артюшин» было построено в 1973 году.

    5 августа стало известно, что круизный лайнер Orient Queen, которым владеет ливанская компания Abou Merhi Group, затонул в порту Бейрута после мощного взрыва. В результате происшествия погибли два человека. Также травмы получили семь членов экипажа.

    Новости SMI.FM