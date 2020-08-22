Теплоход затонул в Вологде

Накануне вечером в Вологде затонуло судно «Капитан Артюшин». Инцидент произошел у Кремлевской площади. На борту судна, по предварительной информации, находилось 25 человек, включая одного ребенка.

Сообщение о происшествии поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области в пятницу в 22:00.

«Все люди перевезены на берег. Погибших, пострадавших нет», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Вологодской области.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС России, аварийно-спасательной службы и полиции. Сейчас затонувшее судно находится под водой, расстояние до берега составляет порядка 20 метров, глубина около двух метров, уточнили в ведомстве.

Судно «Капитан Артюшин» было построено в 1973 году.

5 августа стало известно, что круизный лайнер Orient Queen, которым владеет ливанская компания Abou Merhi Group, затонул в порту Бейрута после мощного взрыва. В результате происшествия погибли два человека. Также травмы получили семь членов экипажа.