Теплоход «Викинг» врезался в мост в Словакии

Прогулочный теплоход «Викинг» врезался в мост на юге Словакии. Об этом сообщил ТАСС.

Судно попало в мост на реке Дунай в Комарно. 11 человек пострадали в результате столкновения. По словам медиков, травмы, полученные людьми, легкой степени тяжести. Корабль не получил сильных повреждений. Экипаж смог самостоятельно добраться до ремонтного дока, передали Nation News.

По вредварительным данным, виновником случившегося является капитан судна. Он не справился с управлением теплохода из-за приступа неожиданно обострившейся болезни.