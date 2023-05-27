Происшествия 27 мая 2023, 22:23 Теплоход сел на мель в Астраханской области МЧС: следовавший в Иран в теплоход «Порт Оля-2» сел на мель в Астраханской области РИА «Новости»

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Теплоход «Порт Оля-2» сел на мель на 143,4 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала, перекрыв движение. Судно направлялось в Иран. Об этом пресс-служба МЧС по Астраханской области сообщила в Telegram-канале.

Судно, на котором находились 14 человек, направлялось в иранский порт Амирабад, портом приписки значилась Астрахань. Спасатели получили сигнал о происшествии в 18:33 по московскому времни.

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«Повреждения судна, разлива топлива нет. Проход судов перекрыт», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на борту теплохода перевозили навалочный груз общей массой 4 546 тонн. Организовано взаимодействие с экстренными службами и судовладельцем. На помощь теплоходу отправили буксир.

В первых числа мая в Нижегородской области на мель село пассажирское судно «Илья Муромец». На его борту находились 113 пассажиров и 42 члена экипажа. По данным прокуратуры, в результате ЧП пострадавших нет.