Теплоход с зерном сел на мель в Астраханской области

На Волго-Каспийском морском судоходном канале на мель сел теплоход «Порт Оля 2», который перевозил зерно из Ирана в Астрахань. Об этом сообщил RT со ссылкой на региональное управление МЧС.

Судно село на мель на 156-м километре канала. В результате произошедшего никто не пострадал. В акватории загрязнений не выявлено. Уточняется, что теплоход перевозил около 4400 тонн зерна из Амирабада в порт Оля.

«Организовано взаимодействие с МСКЦ, администрацией морского порта „Оля“. Движение судов по каналу на участке с 146 км по 170 км приостановлено», — добавили в ведомстве.