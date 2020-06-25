Теплоход с выпускниками столкнулся со стенкой причала в Москве

Теплоход «Лагуна» с выпускниками девятого класса столкнулся со стенкой причала в Москве. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел в районе Учинского моста. Судно по касательной задело стенку набережной во время разворота, говорится в сообщении московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По предварительным данным, столкновение произошло в 20:50, 25 июня.

По факту касания прогулочного теплохода о причальную стенку набережной организована доследственная проверка.

На теплоходе в момент инцидента находилось 46 выпускников девятого класса и 10 взрослых из числа родителей и сопровождающих. В результате происшествия пострадавших нет, не имеется также угрозы окружающей среде, сообщили в ведомстве.

На месте работает следственно-оперативная группа, организованы необходимые проверочные мероприятия. Следователям предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося.