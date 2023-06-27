Происшествия 27 июня 2023, 15:32 Теплоход с пассажирами врезался в причал в Петербурге

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Теплоход с пассажирами на борту врезался в причал. Об этом сообщил «КП Санкт-Петербург».

Ситуация произошла 26 июня. В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что теплоход выполнял швартовку на Адмиралтейской набережной, однако врезался в причал. Это произошло из-за большого скопления пассажиров на одной стороне. Обошлось без пострадавших. Также само судно осталось целым. На причале также не обнаружили видимых разрушений.

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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося, написал «Царьград».