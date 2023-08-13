Происшествия 13 августа 2023, 04:49 Теплоход с пассажирами врезался в набережную в Нижнем Новгороде Прогулочный теплоход врезался в бетонную набережную в Нижнем Новгороде РИА «Новости»

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Теплоход с пассажирами врезался в бетонную набережную в Нижнем Новгороде. Информацию об этом опубликовали на сайте Нижегородской транспортной прокуратуры.

«Произошло столкновение пассажирского прогулочного теплохода РМ-49-413 „Доброход“ (компания ООО „Волга-Сервис“) с правой береговой кромкой из-за технической неполадки на судне», — сказано в публикации.

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В ведомстве отметили, что в результате произошедшего никто не пострадал, люди сошли на берег. По неуточненной информации, происшествие случилось примерно в 15:30 по московскому времени на реке Ока, недалеко от Канавинского моста. Обстоятельства столкновения выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее два пассажирских теплохода столкнулись в Санкт-Петербурге в акватории реки Невы. Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры — пострадавших нет. По факту столкновения проведут проверку.