Теплоход с баржей затонул на Ямале

Теплоход СТ-757 с баржей, которая была нагружена стройматериалами, утонул в Ямальском районе. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

По данным Новоуренгойской транспортной прокуратуры, шестеро членов экипажа перебрались на спасательный плот и причалили к берегу. Никто не пострадал, нефтепродукты не разлились.

Два ледокола и теплоход были задействованы в спасательной операции. Теплоход затонул из-за попадания воды в машинное отделение. Прокуратура начала проверку.