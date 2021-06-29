Теплоход с 78 пассажирами на борту сел на мель в Петербурге

В Санкт-Петербурге сел на мель прогулочный теплоход. Это произошло в акватории Невы недалеко от завода «Силовые машины».

Судно «Моя мечта» село на мель в районе Смольной набережной. Это произошло около 04:25.

На борту теплохода находились 85 человек, из них 78 пассажиров и семь членов экипажа. Среди пассажиров оказались 63 подростка в возрасте 16-18 лет.

Людей с теплохода эвакуировали на берег спасатели МЧС. Они прибыли на место на специальных катерах. Сведений о пострадавших не поступало.

В главке МЧС по Петербургу и Ленобласти сообщили, что с теплохода эвакуировали всех пассажиров. Они были размещены в автобусах на берегу. Семь членов экипажа остались на борту, рассказало РИА «Новости».

Севший на мель теплоход не помешал движению других судов. Разлива нефтепродуктов в Неве не произошло.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Неделю назад в Петербурге недалеко от Елагина острова столкнулись теплоход и лодка с пассажирами. От удара лодка утонула. Люди оказались в воде. На берег их вытащили спасатели. Обошлось без пострадавших.