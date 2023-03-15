Происшествия 15 марта 2023, 03:10 Теплоход под флагом Панамы сел на мель в Ростовской области МЧС: в Ростовской области теплоход под флагом Панамы сел на мель РИА «Новости»

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Теплоход Tayga под флагом Панамы сел на мель в Азовском районе Ростовской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«В 20:20 по московскому времени поступило сообщение о том, что теплоход Tayga сел на мель. Пострадавших нет», — заявили в главке.

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Как отметили в ведомстве, в результате ЧП разлива нефтепродуктов не произошло, препятствий для движения других судов нет

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К месту происшествия направили буксиры для снятия судна с мели. Экипаж теплохода уже обеспечили необходимым продовольствием.

Ранее судно местного рыбного комбината село на мель на Сахалине. По данным МЧС, Рыболовецкое судно застряло у острова Парамушир. На его борту находились 12 человек. Экипаж эвакуировался самостоятельно с помощью плота.