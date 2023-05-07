Происшествия 07 мая 2023, 17:33 Теплоход «Илья Муромец» с пассажирами сел на мель в Нижегородской области Теплоход «Илья Муромец» со 113 пассажирами сель на мель на Волге в Нижегородской области Приволжская транспортная прокуратура / «ВКонтакте»

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В Нижегородской области на мель село пассажирское судно «Илья Муромец», сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. На борту теплохода находились 113 пассажиров и 42 члена экипажа. Ведомство организовало проверку.

«Илья Муромец» сел на мель в районе Галанинского причала в Городце между шлюзами на Волге. На место происшествия отправили буксир Волжского пароходства. В результате ЧП никто не пострадал, риска угрозы жизни и здоровью пассажиров нет, добавили в прокуратуре.

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В марте на мель в Ростовской области сел теплоход Tayga, следовавший под флагом Панамы. В региональном МЧС сообщили, что розлива топлива удалось избежать, судно не создало препятствий для движения, никто не пострадал.

В феврале в Черном море потерпел крушение сухогруз Seamark. Перевозивший несколько тонн мела корабль развалился на две части в Черном море. Из 11 человек, находившихся на борту, один погиб. Остальным удалось спасти, но двое находились в тяжелом состоянии. СК организовал проверку по факту случившегося.