Теплоход и лодка с пассажирами столкнулись в Петербурге

Прогулка на лодке около Елагина острова в Санкт-Петербурге для компании из шести человек закончилась вынужденным купанием в реке средняя Невка. Маломерное судно, в котором находились люди столкнулось с теплоходом «Нева». Как сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК, от удара лодка утонула, а пассажиры оказались в воде.

На берег мокрых пассажиров вытащили спасатели. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники ведомства начали проверку по факту столкновения лодки и теплохода.

Они опрашивают свидетелей и очевидцев случившегося, чтобы выяснить, что привело к столкновению. По итогам сотрудники ведомства примут решение о заведении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Как уточнила «Фонтанка», глубина на месте столкновения лодки и теплохода достигает четырех метров. Издание подчеркнуло, что пассажиры выбрались на берег самостоятельно и быстро скрылись в парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове.