Тепло в остывшие дома начали подавать в Новосибирске

Коммунальная авария в Новосибирске оставила без тепла более 50 объектов, в том числе жилые дома. Над устранением последствий происшествия коммунальщики трудятся без перерыва. Во многие дома тепло уже вернулось, 25 зданий пока остаются без обогрева.

Коммунальная авария оставила без тепла целый жилмассив в Кировском районе Новосибирска. Остыли не только жилые дома, но и социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники. Людям начали выдавать обогреватели. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть взял ситуацию под личный контроль.

Источник фото: МЧС

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К этому моменту дефект на теплотрассе устранен. Постепенно тепло возвращается в здания.

«Дефект на теплотрассе по улице Комсомольская, выявленный поздно вечером 19 ноября, устранен. Ожидаем, что жители тридцати домов из сорока двух получат теплоснабжение к полуночи. Идет заполнение трубопроводов и систем отопления», — сообщил советник гендиректора теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании Петр Бажин. Его слова привело РИА «Новости».

Пока батареи остаются холодными в 25 зданиях на Северо-Чемском. Среди этих зданий — три детских садика и одна поликлиника. На теплотрассе диаметром 400 миллиметров нашли еще один дефект, по улице Комсомольской. Ремонтные бригады СГК обещают его устранить во второй половине дня, сообщил сайт «Новосибирские новости» со ссылкой на городскую администрацию.

Всего нужно заменить приблизительно 30 метров ветхих труб — и это минимум. Сейчас бригады ведут работы под кабельной линией между теплокамерой и жилым домом на Комсомольской, №4.