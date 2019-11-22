Тепло начали пускать в дома 16 тысяч жителей Курска

Отопление в Курске вернут до полудня пятницы, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В городе без тепла оказались почти 16 тысяч человек. Холодно было с ночи в детских садах, школах и домах.

В МЧС заметили, что сейчас специалисты заняты заполнением системы. «К 10:00 должны дать тепло в дома», — добавили в ведомстве.

Одновременно с подачей тепла пустят и горячую воду, сообщил ТАСС со ссылкой на Курский филиал компании «Квадра».

Тепло и горячую воду отключили в Курске. Мерзнут почти 16 тысяч жителей Подробнее

В ночь с четверга на пятницу в Курске пропало тепло в 72 многоквартирных жилых домах, не стало его и в нескольких социально значимых объектах. Горячей воды и отопления частично лишились девять улиц.

Отключение затронуло 15 738 жителей, из которых 3934 — дети. О причинах аварии не сообщалось.