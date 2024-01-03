03 января 2024, 12:35
Тепло и свет вернут в дома Железногорска в течение двух часов после удара ВСУ
Курский губернатор Старовойт: тепло и свет в Железногорске вернут за два часа
Ремонтные бригады в течение двух часов ликвидируют последствия обстрела украинских боевиков в курском городе Железногорске и вернут в дома жителей электричество и тепло. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.
Он напомнил, что выпущенные украинскими боевиками снаряды ударили в городскую подстанцию, оставив жителей без электричества. Из-за скачка напряжения и гидроудара образовался прорыв на теплотрассе. Без отопления остались 17 многоквартирных домов 14-го микрорайона.
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Для безопасного ремонта аварийные бригады временно обесточили подстанцию, оставив без света и тепла весь город.
«В течение двух часов последствия аварии будут ликвидированы. Выехал на место аварии для координации восстановительных работ», — написал Старовойт.
Украинские боевики нанесли удар по Железногорску в среду, 3 января. После отключения подстанции без света остался Железногорск, а также несколько близких населенных пунктов. Старовойт отмечал, что электричество подадут в дома по резервной схеме.
Электричество
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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