Тепло и горячую воду отключили в Курске. Мерзнут почти 16 тысяч жителей

В ночь с четверга на пятницу в центре Курска отключили отопление и горячее водоснабжение. Без тепла частично остались девять улиц с жилыми домами, школами и детскими садами.

Информация об отключении поступила в 00:50 по местному времени, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области.

Ни горячей воды, ни отопления нет на улицах Запольной, Скорятина, Звездной, Повлуновского и Зеленой. Отсутствует и то, и другое в зданиях по улице 50 лет Октября, 1-го Суворовского переулка, на улице Аэродромной и Бойцов 9-й дивизии.

Всего отключены 72 многоквартирных жилых дома, где проживают 15 738 человек, среди которых — 3934 ребенка.

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Не топят в двух школах, политехническом колледже, ЮЗГУ, двух детских садах и трех поликлиниках. Горячей воды здесь тоже нет. Холодное водоснабжение не нарушено.

На место направили оперативную группу УГОЧС Курска, сотрудников регионального МЧС и аварийно-восстановительную бригаду.

Причины отключения не называются.

Температура воздуха в Курске в дневные часы 22 ноября не превысит -10 градусов. Ночью столбик термометра опускался до -10…-11 градусов.