Девушки в шлемах и стрингах проехались по Чебоксарам на мотоциклах. Теперь им грозят штрафы

Жители Чувашии решили отметить открытие мотосезона, не дожидаясь окончания самоизоляции, причем весьма экстравагантным способом. Видео мотопрогулки с полуголыми девушками на задних сиденьях облетело соцсети.

Инцидент произошел на одной из центральных улиц Чебоксар.

Полицейские уже нашли участников видео, сообщило РИА «Новости». Мотоциклисты, как и их попутчицы, теперь получат целый ворох штрафов. Байкерам грозит административная ответственность за отсутствие госномеров, а девушкам — за топлес на дороге. Водитель, который ехал на машине следом за мотоциклами и снимал все происходящее, также двигался с нарушениями, заявили в ГИБДД.

Также полицейские выяснят, насколько законно молодые люди вообще выехали из дома. Остальные подробности инцидента выясняются.

В Чебоксарах, как и по всей стране, введен режим самоизоляции. Выходить на улицу можно только в крайнем случае.