Теннисный турнир ATP-250 перенесли из Петербурга в Нур-Султан

Открытый мужской турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) пройдет в Нур-Султане вместо Санкт-Петербурга. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу организации.

Турнир получит название Astana Open и состоится с 19 по 25 сентября текущего года.

«Календарь включает перенос Открытого чемпионата Санкт-Петербурга (ATP 250) в Нур-Султан после более чем 25 раундов соревнований в этом городе», — рассказали в организации.

Причины переноса соревнований неизвестны.