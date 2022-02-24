24 февраля 2022, 19:18
Теннисный турнир ATP-250 перенесли из Петербурга в Нур-Султан
Открытый мужской турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) пройдет в Нур-Султане вместо Санкт-Петербурга. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу организации.
Турнир получит название Astana Open и состоится с 19 по 25 сентября текущего года.
«Календарь включает перенос Открытого чемпионата Санкт-Петербурга (ATP 250) в Нур-Султан после более чем 25 раундов соревнований в этом городе», — рассказали в организации.
Причины переноса соревнований неизвестны.