Происшествия 12 апреля 2023, 22:46 Темный Porsche Cayenne остановили в ходе плана «Перехват» в Москве — СМИ РЕН ТВ: полицейские остановили Porsche Cayenne с участниками стрельбы в Щербинке РИА «Новости»

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Автомобиль Porsche Cayenne, в которой, предположительно, находился открывший стрельбу в Щербинке, остановили на юге Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

В результате стрельбы пострадал 23-летний строитель, его госпитализировали. Бригадир уехал на своей иномарке в неизвестном направлении.

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Правоохранители объявили план «Перехват» в Москве вечером 12 апреля. В столичном МВД изданию сообщили, что подозреваемый производил выстрелы из травматического оружия.

Источник «360» сообщил, что полицейские искали неизвестного за рулем темного Porsche Cayenne. Telegram-канал SHOT написал, что автомобиль, из-за которого объявили план «Перехват», принадлежит 28-летнему уроженцу одной из республик Северного Кавказа. Пока неизвестно, находился ли владелец авто за рулем.

По данным Telegram-канала Baza, стрельба произошла в Новой Москве. Источник издания рассказал, что неизвестные устроили перестрелку, после чего скрылись с места происшествия на Porsche Cayenne.