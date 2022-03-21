Тело жителя ХМАО обнаружили в гостинице Ноябрьска

Труп мужчины обнаружили накануне в одной из гостиниц Ноябрьска. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по ЯНАО.

Погибший 38-летний мужчина являлся приезжим из ХМАО. Он проживал в Сургуте. По неподтверженной информации, в ночь до своей гибели мужчина употреблял алкоголь. Тело нашли в уборной гостиницы на промзоне.

«В гостинице Ноябрьска обнаружено тело мужчины. На данный момент причина и обстоятельства его смерти устанавливаются, проводится следственная проверка», — рассказали в ведомстве.