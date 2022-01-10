Тело жестоко избитой женщины нашли в московской квартире

Тело жестоко избитой женщины было обнаружено в Москве, в квартире на улице Академика Янгеля. Там также находился не живший с ней мужчина.

Женщина была вся в кровоподтеках и ссадинах. Они были по всему телу. Были сломаны ребра, скулы. РЕН ТВ написал, что ей было 45 лет и она имела судимости, связанные с кражей и оборотом наркотиков. Причина нахождения в ее квартире мужчины неизвестна, его судили за вымогательство и грабеж. В настоящий момент выясняется причина столь страшной смерти. Следственные органы организовали проверку.

Ранее видео с обращением, которое адресовано «от российских заключенных», было выложено в интернет. Пока неясно, кто именно его записал. Говорящий на камеру пообещал, что подозреваемым в убийстве пятилетнего ребенка в Костроме будет «больно и печально» и «ни одна мразь не останется в живых».

Он подчеркнул, что заключенным не нужны «ни слава, ни лайки», просто они тоже люди, у которых в том числе бывают дети. Ролик собрал около семи миллионов просмотров.