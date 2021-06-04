Тело женщины шесть дней пролежало у больницы в Коми. Ее отказывались госпитализировать

В Эжвинском районе Сыктывкара 49-летняя женщина умерла прямо возле здания больницы, куда ее не стали госпитализировать. Ее тело бездыханное тело пролежало там шесть дней. В администрации Коми сообщили «360», что проводится служебная проверка.

Елена Х. поступила в больницу с открытой травмой головы еще 26 мая. Она была немного пьяна и плохо себя чувствовала. Ей сделали компьютерную томографию и обработали раны. Но госпитализировать не стали. Около 22:00 она самостоятельно вышла из больницы, но до дома так и не дошла.

Родственники женщины начали беспокоиться и обратились к волонтерам «Лизы Алерт». Спустя два дня ее обнаружили мертвой. Правоохранители изучили записи с камер и поняли, что ее тело лежало в 100 метрах от входа — в зеленой зоне, где обычно бывают дворники. Тело пролежало там шесть дней.

В администрации Республики Коми сообщили «360», что по факту обнаружения тела женщины на территории больницы проводится служебное расследование.

«Также проводится проверка сотрудниками силовых ведомств», — сообщили в администрации.

В СК сообщили, что смерть женщины, по предварительным данным, не носит криминального характера. Но обстоятельства ее гибели все еще устанавливаются.