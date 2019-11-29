Тело женщины с пробитой головой нашли в подъезде в Ленобласти

По данным издания, у женщины была пробита голова, а в области рта, носа, шеи и лица были пятна бурого цвета. Труп направили в морг для установления причин смерти.

Отмечается, что у входа в подъезд, где было найдено тело, установлены камеры видеонаблюдения. Они зафиксировали предполагаемого подозреваемого. Правоохранители ищут его. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.