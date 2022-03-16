Тело женщины обнаружили рядом с пятиэтажкой в Новосибирске

Под окнами дома, расположенного в Первомайском районе Новосибирска, нашли тело 46-летней женщины. Судя по травмам, погибшая выпала из окна пятиэтажки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на группу «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».

Свидетели рассказали, что слышали крики из квартиры в общежитии на улице Твардовского, 18. По словам очевидцев, погибшая поссорилась со своим супругом. По неподтвержденной информации, после того, как женщина выпала из квартиры, ее муж выбежал из дома с криками о том, что не вернется больше в тюрьму. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.