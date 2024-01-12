Происшествия 12 января 2024, 10:41 Тело женщины нашли в строительном мешке на востоке Москвы СК: тело женщины нашли в строительном мешке на Парковой улице в Москве Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Столичный главк Следственного комитета России организовал проверку после обнаружения на востоке Москвы тела женщины в строительном мешке. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

По информации СК, 12 января около дома на Парковой улице в строительном мешке было найдено тело женщины с признаками насильственной смерти.

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«Сейчас следователи столичного СК работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе СК добавили, что следователи также начали изучать записи с видеокамер и опрашивать очевидцев.

Накануне в квартире на юге Москвы нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти.