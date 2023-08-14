14 августа 2023, 16:15
Тело женщины нашли в Старооскольском водохранилище Белгородской области
Водолазы обнаружили тело женщины на дне Старооскольского водохранилища в Белгородской области. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
По информации ведомства, информация о происшествии поступила в понедельник, 14 августа. Женщина утонула в месте, которое не было оборудовано для купания.
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В спасательных работах участвовали 10 человек. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
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