Происшествия 14 августа 2023, 16:15 Тело женщины нашли в Старооскольском водохранилище Белгородской области

Читать 360tv в

Водолазы обнаружили тело женщины на дне Старооскольского водохранилища в Белгородской области. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, информация о происшествии поступила в понедельник, 14 августа. Женщина утонула в месте, которое не было оборудовано для купания.

Реклама

В спасательных работах участвовали 10 человек. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.