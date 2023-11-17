Происшествия 17 ноября 2023, 18:52 Тело женщины нашли после пожара в квартире на северо-востоке Москвы Прокуратура Москвы: труп женщины нашли после пожара в Игарском проезде Telegram-канал прокуратуры Москвы

Читать 360tv в

После тушения пожара в одной из квартир в Игарском проезде нашли тело женщины. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба прокуратуры Москвы.

По имеющимся данным, возгорание случилось по адресу: Игарский проезд, 13. О его причинах информации не поступало.

Реклама

О других жертвах и пострадавших не сообщалось.

Расследованием обстоятельств пожара, произошедшего в жилом доме на северо-востоке Москвы, займется Бабушкинская межрайонная прокуратура.

Ранее очевидцы сообщили «360» о сильном пожаре в Ногинске. На кадрах виден полыхающий прямо на дороге маршрутный автобус.

Накануне, 16 ноября, один человек погиб при пожаре на улице Стрелецкой. Загорелась квартира на девятом этаже. Спасатели вытащили из горящего здания шестерых человек, однако не смогли вскрыть дверь одной из квартир.