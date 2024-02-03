Происшествия 03 февраля 2024, 01:09 Тело женщины нашли под окнами многоэтажки в Сыктывкаре Freepik

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Под окнами многоэтажного дома в столице Коми в сугробе обнаружили тело женщины. Об этом сообщил местный портал «Про Город Сыктывкар».

По данным портала, тело женщины нашли рядом с одним из домов на улице Свободы в пятницу, 2 февраля. По сообщениям очевидцев, погибшая была пенсионеркой. Предположительно, она сорвалась с высоты. На месте ЧП работают правоохранительные органы.

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В январе под окнами многоэтажного дома на улице Белинского в Екатеринбурге нашли тело девушки. Погибшая была в зимних ботинках, но без верхней одежды. Предположительно, она выпала из окна. За день до гибели девушки во дворе этого же дома неожиданно умер мужчина. Ему стало плохо, когда он чистил машину от снега. Прохожие вызвали скорую помощь и попытались помочь человеку, даже делали ему непрямой массаж сердца. Но спасти мужчину не удалось.